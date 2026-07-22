Diabetul gestațional și cauzele care-l provoacă VIDEO

Pe lângă diabetul de tip 1 sau 2, medicii diagnostichează și diabetul gestațional. Boala se manifestă doar în cazul femeilor însărcinate, iar efectele sale sunt reversibile.

„Diabetul gestațional este un tip de diabet care apare în timpul sarcinii. Pacientul nu ar fi trebuit să se știe dinainte cu o formă de diabet. Avea valori normale ale glicemiei. Dacă celelalte două tipuri de diabet de diabet, cel de tip 1 și de tip 2 sunt forme cronice care nu se vindecă, diabetul gestațional este o stare tranzitorie” susține dr. Maria Antonescu Paraipan, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Diabetul gestațional apare sub influența hormonilor din placentă care blochează acțiunea insulinei în organismul mamei.

„Femeile nu trebuie să se simtă vinovate, diabetul gestațional nu apare din cauza mâncării unei prăjituri în plus. Placenta este ca o uzină de hormoni, necesari creșterii bebelușului. Acești hormoni pot bloca acțiunea insulinei materne. Pancreasul nu mai poate produce insulină cât trebuie, iar glicemia crește” mai spune dr. Maria Antonescu Paraipan, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.