 Alertă UNICEF: Epidemie de obezitate în rândul copiilor

Potrivit unui ultim raport al UNICEF, numărul cazurilor de obezitate înregistrată în rândul copiilor și adolescenților este alarmant de mare. Creșterea este provocată, în primul rând, de alimentația nesănătoasă la care copiii sunt expuși.

Datele prezentate public de UNICEF fac referire la o serie de studii și de statistici realizate între anii 2020 și 2022. Astfel, obezitatea afecta la momentele respective peste 188 de milioane de copii din întreaga lume.

Riscuri imense pentru sănătate

Organizația Mondială a Sănătății a tras la rândul său un semnal de alarmă, considerând că obezitatea este un factor de risc semnificativ pentru apariția bolilor cronice precum diabetul zaharat de tip 2 sau hipertensiunea arterială. De altfel, OMS consideră că obezitatea este la rândul său o boală cronică și trebuie tratată ca orice altă afecțuune.

Obezitate peste tot în lume

Raportul UNICEF arată faptul că obezitatea a depășit supraponderabilitatea în majoritatea statelor din lume, cu excepția Africii subsahariene și a Asiei de Sud.

Sunt și zone de pe glob unde aproape 40% dintre copii sunt obezi. Datele vizează țări insulare din Pacific, precum Niune și Insulele Cook. De asemenea, procente ridicate din acest punct de vedere înregistrează și Statele Unite ale Americii sau Emiratele Arabe Unite, unde 21% dintre copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani se confruntă cu probleme în ceea ce privește controlul greutății.

Factorul principal de risc în ceea ce privește obezitatea la copii este alimentația nesănătoasă. UNICEF arată că tinerii și copiii sunt expuși la alimente bogate în zahăr, sare și grăsimi nesănătoase.