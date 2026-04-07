Alexandru Rogobete, de Ziua Mondială a Sănătăţii: Astăzi este despre oamenii care fac sistemul să funcţioneze

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă marţi, de Ziua Mondială a Sănătăţii, că astăzi este despre oamenii care fac sistemul să funcţioneze, oameni care lucrează în condiţii dificile, care poartă o responsabilitate uriaşă şi care, adesea, fac diferenţa dintre viaţă şi moarte. „Despre medici, asistenţi medicali, infirmieri, farmacişti, personal auxiliar, despre fiecare om care îşi dedică pasiunea şi priceperea sănătăţii. Pentru dedicarea, profesionalismul şi efortul lor, LE MULŢUMESC!”, adaugă Rogobete.

“De Ziua Mondială a Sănătăţii, am fost alături de Preşedintele României, domnul Nicuşor Dan, la Timişoara, în Centrul de Mari Arşi. După ani în care România nu a avut capacitatea necesară pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave, astăzi putem vorbi despre centre construite de la zero, echipate şi aproape de a deveni pe deplin funcţionale. Această schimbare aduce şanse reale pentru pacienţi şi familiile lor şi ne arată că România poate construi, poate progresa şi poate oferi oamenilor ce merită”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul spune că, „înainte de toate”, ziua de astăzi este despre „oamenii care fac sistemul să funcţioneze”.

„Despre medici, asistenţi medicali, infirmieri, farmacişti, personal auxiliar, despre fiecare om care îşi dedică pasiunea şi priceperea sănătăţii. Sunt oameni care lucrează în condiţii dificile, care poartă o responsabilitate uriaşă şi care, adesea, fac diferenţa dintre viaţă şi moarte. Ei sunt cei care dau sens întregului sistem de sănătate.

Despre ei vorbim astăzi. Cu recunoştinţă, admiraţie şi respect. Respectul pe care îl merită în fiecare zi, nu doar într-o zi simbolică. Pentru dedicarea, profesionalismul şi efortul lor, LE MULŢUMESC!”, încheie ministrul Alexandru Rogobete.