Alexandru Rogobete după vizita la Iași: „Un imens haos administrativ”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut declarații publice în ceea ce privește contorlul pe care l-a efectuat în cadrul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Oficialul susține că a descoperit un adevărat haos administrativ și procedural. Toate acestea în condițiile în care unitatea medicală a beneficiat de numeroase investiții pentru modernizare.

„ Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii” a declarat Alexandru Rogobete, pentru Antena3.

Deși toate problemele ar fi fost puse pe lipsa de investiții și condițiile de muncă, ministrul Sănătății arată că nu aceasta a fost problema Spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

„ Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente. De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat” a mai spus Alexandru Rogobete.