Alexandru Rogobete: În sistemele sanitare funcționale, paliația nu este opțională

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România a făcut pași semnificativi pentru adoptarea Strategiei Naționale de Îngrijiri Paliative și Îngrijiri la Domiciliu consideră Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

„Îngrijirea care aduce confort şi demnitate nu ar trebui să fie un privilegiu. În orice sistem de sănătate funcţional, paliaţia şi îngrijirile la domiciliu nu sunt opţionale. Sunt o formă de respect faţă de pacient şi faţă de familie, mai ales în cele mai dificile momente. Fără ele, vorbim despre un sistem incomplet” susține ministrul Sănătății.

Oficialul susține că s-au făcut primele demersuri semnificative pentru ca țara noastră să beneficieze de o Strategie Națională de Îngrijiri Paliative și Îngrijiri la Domiciliu.

”Împreună cu experţii OMS şi cu sprijinul oferit prin PNRR, lucrăm la soluţii reale: integrarea serviciilor în sistemul de sănătate, acces la medicamente esenţiale, ghiduri clinice clare, finanţare sustenabilă şi extinderea îngrijirilor la domiciliu„ a mai spus Alexandru Rogobete.

 

Categorii: Exclusiv
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