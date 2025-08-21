AMDM introduce noi dispozitive medicale ce pot fi compensate

Potrivit unui comunicat de presă, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale face demersuri pentru introducerea pe lista dispozitivelor medicale compensate a senzorilor pentru măsurarea glicemiei și a seringilor cu ac pentru administrarea insulinei.

Specificații tehnice – senzori pentru monitorizarea glicemiei

  1. Acuratețea senzorului: marja medie absolută de eroare (MARD) sub 10%;
  2. Funcționalități obligatorii:

 alerte configurabile pentru hipoglicemie și hiperglicemie;

 posibilitatea de înregistrare și urmărire a administrării insulinei (manual sau automat, în funcție de compatibilitatea cu alte dispozitive);

 afișarea datelor în timp real pe dispozitive mobile (Android și iOS);

 recomandări clare privind gestionarea valorilor glicemice;

  1. Vârsta minimă aprobată pentru utilizare: de la 2 ani;
  2. Posibilitatea de partajare a datelor cu alte persoane (prin aplicații mobile, platforme online);
  3. Fără necesitate de calibrare cu glucometrul;
  4. Compatibilitate cu cel puțin un model de pompă de insulină hibridă;
  5. Certificare internațională (CE/ISO/FDA).

Specificații tehnice – seringi cu ac pentru administrarea insulinei

  1. Volumseringă: 0,5 ml și 1 ml;
  2. Compatibilitatea cu concentrația insulinei: 100 unități/ml (100 U/ml);
  3. Lungimea acului: între 6 mm și 10 mm;
  4. Grosimea acului: între 29G și 33G;
  5. Tip: ac încorporat (nedetașabil).

 

Important: În cazul în care dispozitivele nu sunt înregistrate în Republica Moldova, furnizorii urmează să inițieze procedurile de includere a acestora în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, conform legislației în vigoare.

