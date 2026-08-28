Amenajări exterioare pentru starea de bine VIDEO

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Pandemia de COVID-19 a schimbat complet și modul în care oamenii se raportează la amenajările spațiilor exterioare. Astăzi, tot mai mulți dintre noi apelăm la soluții practice pentru a transforma spațiile exterioare în zone ce au legătură cu interiorul locuinței. Asta ne conferă confort și o stare de bine, spun specialiștii

„Schimbările au început din pandemie. Nu facem decât să le continuăm. Atunci ne doream să fie cât mai mult ca afară. Și atunci a început ideea de amenajare a spațiului de afară ca cel din interior, de a prelungi interiorul în exterior” susține Gabi Ralea, coordonator Casa și Grădina și CasaLux.ro, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Multe dintre elementele utilizate pentru amenajările interioare sunt acum folosite și pentru spațiile exterioare.

„Inclusiv afară putem folosi tot felul de decorațiuni, inclusiv pe masa din terasă. Au migrat și materialele spre o altă zonă, se pot folosi materiale colorate, dar sunt mult mai rezistente pentru că au fost adaptate să reziste condițiilor meteo” mai spune Gabi Ralea, coordonator Casa și Grădina și CasaLux.ro, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Categorii: Știri, Video
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