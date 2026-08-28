Monitorizarea pacienților după operația de aortă VIDEO

Intervenția chirurgicală la nivelul aortei presupune o monitorizare atentă a pacientului, după o astfel de operație.

„La o lună de zile este de preferat să facem o examinare CT. Apoi la un an, timp de doi trei ani. Dacă totul este în regulă putem să sărim și să facem mai rar” explică dr. Călin Popa, medic primar chirurgie vasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Contează foarte mult modul în care s-a realizat intervenția pentru a preveni complicațiile.

„Sunt însă multe complicații după înlocuirea unui segment al aortei. În general, dacă operația a decurs bine, posibilitățile de a avea complicații tardive pot fi mai mici” mai spune dr. Călin Popa, medic primar chirurgie vasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.