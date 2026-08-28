Momentul potrivit pentru primul consult ginecologic VIDEO

Medicii susțin că nu există o vârstă standard la care trebuie realizat primul consult ginecologic. Dar, regula spune că odată cu debutul vieții sexuale, tinerele ar trebui să meargă la ginecolog o dată pe an.

„Primul control ginecologic trebuie făcut după începerea vieții sexuale. Dar recomandarea mea este ca el să fie făcut mai devreme, mai ales în contextul vaccinării HPV” susține dr. Anca Manta, medic primar chirurgie generală, medic specialist obstetrică – ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Principalele investigații vizează efectuarea testului Papanicolau, dar și a unei ecografii transvaginale.

„O dată pe an orice femeie ar trebui să se prezinte pentru un consult ginecologic care constă în examenul propriu-zis și efectuarea testului Papanicolau și obligatoriu a unei ecografii transvaginale„ mai spune dr. Anca Manta, medic primar chirurgie generală, medic specialist obstetrică – ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.