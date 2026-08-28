Momentul potrivit pentru primul consult ginecologic VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Medicii susțin că nu există o vârstă standard la care trebuie realizat primul consult ginecologic. Dar, regula spune că odată cu debutul vieții sexuale, tinerele ar trebui să meargă la ginecolog o dată pe an.

„Primul control ginecologic trebuie făcut după începerea vieții sexuale. Dar recomandarea mea este ca el să fie făcut mai devreme, mai ales în contextul vaccinării HPV” susține dr. Anca Manta, medic primar chirurgie generală, medic specialist obstetrică – ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Principalele investigații vizează efectuarea testului Papanicolau, dar și a unei ecografii transvaginale.

„O dată pe an orice femeie ar trebui să se prezinte pentru un consult ginecologic care constă în examenul propriu-zis și efectuarea testului Papanicolau și  obligatoriu a unei ecografii transvaginale„ mai spune dr. Anca Manta, medic primar chirurgie generală, medic specialist obstetrică – ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Prințesa Catherine și-a schimbat dieta după tratamentul pentru cancer. Ce alimente consumă acum, fără să renunțe la desertul preferat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro