Amenzi de 120 mii de lei în cazul unui cămin de bătrâni, fără licență, din București

ANPC, DSP, DSVSA și ISU au făcut un control la un cămin de bătrâni de pe raza Sectorului 2 din Capitală. Verificarea a scos la iveală faptul că instituția nu deținea licență de funcționare, autorizație sanitară de funcționare și nici autorizație de securitate la incendiu.

Cazul a intrat și în atenția Poliției, ai cărei reprezentanți au comunicat public următoarele informații:

„”În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că operatorul economic nu deţine licenţă de funcţionare, autorizaţie sanitară de funcţionare şi autorizaţie de securitate la incendiu. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 120.000 de lei, conform actelor normative incidente, fiind dispusă totodată măsura complementară de propunere a suspendării activităţii”.

Cazul este în prezent în verificare la Poliția Sectorului 2 din București.