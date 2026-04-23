Amenzi de 120 mii de lei în cazul unui cămin de bătrâni, fără licență, din București

poliție spital
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ANPC, DSP, DSVSA și ISU au făcut un control la un cămin de bătrâni de pe raza Sectorului 2 din Capitală. Verificarea a scos la iveală faptul că instituția nu deținea licență de funcționare, autorizație sanitară de funcționare și nici autorizație de securitate la incendiu.

Cazul a intrat și în atenția Poliției, ai cărei reprezentanți au comunicat public următoarele informații:

„”În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că operatorul economic nu deţine licenţă de funcţionare, autorizaţie sanitară de funcţionare şi autorizaţie de securitate la incendiu. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 120.000 de lei, conform actelor normative incidente, fiind dispusă totodată măsura complementară de propunere a suspendării activităţii”.

Cazul este în prezent în verificare la Poliția Sectorului 2 din București.

Categorii: Exclusiv
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