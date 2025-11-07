Anchetă la Cluj în urma morții unui medic în timpul gărzii

FacebookEmailWhatsApp

 

Medicul pediatru al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, dr. Eva Kiss, a fost găsită moartă vineri dimineață, în timpul gărzii.

În urma morții medicului Eva Kiss, poliția a deschis o anchetă.

„„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză” susțin oficialii Poliției Cluj, citați de News.ro.

Trupul neînsuflețit al doctoriței a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Cluj pentru efectuarea necropsiei. În cauză a fost deschis un dosar penal privind uciderea din culpă.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

VIDEO Defecte toracice la copii. Ce spun medicii

Defectele toracice la copii sunt o problemă medicală foarte des diagnosticată de medici. Cauzele care le determină sunt legate de anumite modificări genetice. Specialiștii susțin că este necesară diagnosticarea lor…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Supă de varză pentru slăbit – gustoasă, hrănitoare și ușor de preparat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro