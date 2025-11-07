Anchetă la Cluj în urma morții unui medic în timpul gărzii

Medicul pediatru al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, dr. Eva Kiss, a fost găsită moartă vineri dimineață, în timpul gărzii.

În urma morții medicului Eva Kiss, poliția a deschis o anchetă.

„„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză” susțin oficialii Poliției Cluj, citați de News.ro.

Trupul neînsuflețit al doctoriței a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Cluj pentru efectuarea necropsiei. În cauză a fost deschis un dosar penal privind uciderea din culpă.