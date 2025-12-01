Angenția Națională de Transplant: 300 de transplanturi, în 2025

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Agenția Națională de Transplant a făcut o evaluare a operațiilor de transplant realizate în România, pe tot parcursul acestui an.

Datele arată că, în 2025, s-au realizat 84 de intervenții de prelevare, fiind efectuate 300 de transplanturi de organe.

„Astăzi, de 1 Decembrie, România dovedeşte încă o dată că solidaritatea, compasiunea şi puterea de a dărui ne definesc ca naţiune. Până acum, au avut loc 84 de prelevări de organe şi ţesuturi de la donatori aflaţi în moarte cerebrală. Împreună cu donatorii în viaţă, aceste acte de solidaritate au rezultat în aproape 300 de transplanturi în acest an” susține Agenția Națională de Transplant.

Ultimele trei prelevări de organe, realizate pe baza acordurilor primite de la rudele pacienților, s-au realizat în ultimele două zile.

Pacienții se aflau în moarte cerebrală.