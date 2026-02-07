ANT: Prima intervenție de transplant cardiac din 2026, la Spitalul Clinic de Urgență București

Un bărbat de 39 de ani a beneficiat de o inimă nouă în urma unei intervenții realizată la Spitalul Clinic de Urgență București. Este prima intervenție de transplant cardiac realizată anul acesta în cadrul unității medicale.

„ Este primul transplant cardiac realizat de echipa noastră anul acesta. Pacientul a evoluat cu o anumită dificultate, am folosit multă tehnologie medicală, o îngrijire performantă de vârf, inclusiv circulație extracorporeală de lungă durată ECMO, reușind să-l sevrăm acum câteva zile și chiar să-l extubăm” susține prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medicul care a coordonat intervenția.

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, de la începutul anului 2026 au fost efectuate trei transplanturi cardiace în România, unul la București și două la Târgu Mureș. După ani de luptă cu boala, pacientul operat la Spitalul Clinic de Urgență București privește acum cu optimism spre viitor.

Totodată, Agenția atrage atenția asupra realității dramatice a listelor de așteptare. În prezent, 71 de pacienți se află pe lista de așteptare pentru un transplant cardiac, iar peste 4.500 de români așteaptă un transplant de organe.