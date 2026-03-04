Anunțul șefei Comisiei Europene: Noi medicamente vor fi produse în România

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Ursula von der Leyen, președinta Comisie Europene, a precizat că mai multe medicamente noi vor fi realizate la Antibiotice Iași în următorii ani.

Cu ajutorul programului East-Invest, compania din Iași a accesat fonduri europene de 75 milioane de euro.

Cu aceste fonduri va fi creat un centru de cercetare, ale căruir lucrări vor începe chiar în această vară și se vor încheia în trei ani.
Aici se vor face studii pentru obținerea de proteine similare anticorpilor naturali, folosite în tratamentul cancerului.

„România va produce medicamente critice la un nou Centru de Cercetare din Iași. Această unitate de înaltă tehnologie va fabrica vaccinuri și antibiotice inovatoare” a declarat Ursula von der Leyen, potrivit CaleaEuropeana.ro

 

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