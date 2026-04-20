Aparat medical de ultimă generație, Pus în funcțiune la Spitalul Județean Mureș

Clinica de Oncologie a Spitalului Județean Clinic Târgu Mureș va pune în funcțiune noul accelerator liniar medical.

Aparatul a fost achiziționat în baza unui program de dotare a unității medicale, cu o valoare de 27,7 milioane de lei.

„Acceleratorul liniar medical Varian TrueBeam de energie 6 va asigura funcționarea laboratorului cu două echipamente de ultimă generație. Această extindere va contribui direct la reducerea timpului de așteptare pentru pacienții oncologici care au nevoie de radioterapie. De asemenea, a fost achiziționat un sistem de dozimetrie și un sistem de imobilizare pentru pacienți destinat tehnicii SBRT (radioterapie stereotactică), necesar pentru implementarea acestei metode moderne de tratament. Sistemul existent este utilizat în prezent pentru tehnicile IMRT/VMAT, însă SBRT necesită echipamente dedicate” potrivit unui comunicat al unității medicale.