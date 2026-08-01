Viața de dinaintea jurnalelor de știri a prezentatoarei Prima TV, Livia Graur VIDEO

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Profesia de jurnalist necesită multă prezență de spirit, concentrare, spontaneitate și deschidere. Gazda jurnalelor Prima TV, Livia Graur, a dobândit toate aceste calități prin muncă și perseverență. Înainte de a ajunge la televizor, viața știristei Prima TV era complet diferită.

„Am fost extrem de emotivă, timorată și retrasă. Se bate cap în cap cu ce fac astăzi, pentru că oamenii introvertiți nu au ce să caute în fața camerelor. Dar, iată că și aici tot despre experiență și ani de muncă este vorba. Eram destul de neîncrezătoare în mine și în forțele mele” susține Livia Graur, jurnalistă  Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Mai mult, Livia Graur nu a fost ocolită de complexe legate de aspectul său fizic.

„Am avut chiar și un complex legat de faptul că sunt foarte slabă. Când eram mică am fost prima în șirul de la sport până în clasa a V-a. Toată lumea mă considera frumoasă dar eu nu credeam asta” mai spune Livia Graur, jurnalistă  Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Categorii: Știri, Video
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