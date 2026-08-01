Campanie a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

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Astăzi,  Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” dă startul unei campanii publice referitoare la beneficiile pe care le are alăptarea. Campania se numește „Alăptarea, primii pași împreună”.

„Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Alăptării (1-7 august), Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, prin componenta de Obstetrică – Ginecologie, Maternitatea Polizu, lansează campania de informare şi educaţie pentru sănătate “Alăptarea: Primii paşi împreună”, printr-o serie de şapte episoade video dedicate viitorilor şi proaspeţilor părinţi”, potrivit unității medicale.

Campania îşi propune să ofere informaţii medicale corecte, bazate pe dovezi ştiinţifice, despre primele ore şi primele zile de viaţă ale nou-născutului, precum şi despre importanţa iniţierii şi susţinerii alăptării.

“În contextul în care mediul online este adesea sursa unor informaţii contradictorii privind alăptarea şi îngrijirea nou-născutului, INSMC îşi reafirmă misiunea de a pune la dispoziţia părinţilor resurse validate ştiinţific, prezentate într-un limbaj accesibil şi uşor de înţeles. În perioada 1-7 august, pe paginile oficiale de Facebook şi Instagram ale INSMC “Alessandrescu-Rusescu” va fi publicat zilnic câte un episod video, fiecare abordând o temă esenţială pentru începutul vieţii”, mai spune medicii din cadrul INSMC.

Categorii: Știri
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