Medic din Cluj, arestat pentru că cerea mită pacienților pentru a-i opera

Un medic chirurg al Institutului Regional de Gastroenterologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzația de luare de mită. Procurorii care-l anchetează susțin că cerea șpagă pentru a-și opera pacienții.

„La data de 12.05.2026, a primit, în mod direct, pentru sine, suma de 3.000 lei cu titlu de mită de la o persoană, soţul unei paciente, acţiuni în legătură cu îndeplinirea actelor medicale ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv activităţile ce presupun conduita chirurgicală şi terapeutică post-operatorie vizând efectuarea, la data de 12.05.2026, a unei intervenţii chirurgicale asupra pacientei„ potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Aceleași persoane i-ar fi achitat medicului de două ori consumația la restaurant, doctorul primind și 500 de euro mită pentru a efectua o intervenție chirurgicală.

„La data de 23.06.2026, în intervalul orar 08:48:00 – 08:52:00, a primit de la o persoană, în mod direct, pentru sine, suma de 200 euro, cu titlu de mită, acţiune în legătură cu îndeplinirea actelor medicale ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv evaluarea, efectuarea unei intervenţii chirurgicale şi conduita terapeutică postoperatorie privind pe o pacientă; la data de 25.06.2026, în intervalul orar 08:41:30 – 08:44:59, a primit de la aceeaşi persoană, în mod direct, pentru sine, suma de 300 euro, cu titlu de mită, acţiune în legătură cu îndeplinirea actelor medicale ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv evaluarea, efectuarea unei intervenţii chirurgicale şi conduita terapeutică post-operatorie privind pe o pacientă„ potrivit procurorilor.