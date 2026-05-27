Aparatul medical care permite embolizarea tumorilor hepatice VIDEO

Torus Pharma este o companie care a reușit aducerea în România a dispozitivului medical SIR‑Spheres Y‑90. Acest dispozitiv permite efectuarea unui tratament specializat folosit în terapia internă selectivă cu radiație (SIRT) pentru tumorile hepatice. Este o procedură de radioembolizare, adică se injectează în artera hepatică milioane de microsfere foarte mici care conțin yttriu‑90. Dispozitivul este produs de firma Sirtex.

„Sirtex, prin Torus Pharma, există în România din 2016. Moment în care am început procedura de înregistrare la nivelul Ministerului Sănătății. Produsul este considerat un implant radioactiv. Este un dispozitiv medical clasa III. A fost o noutate pentru Ministerul Sănătății. Este o microsferă încărcată cu itriu. Prin 2022 am autorizat și primele centre, unul dintre ele este Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de Angiologie, respectiv Institutul Oncologic București – Laboratorul de Medicină Nucleară. Aici se face calcularea dozelor pacientului, pentru că ele diferă de la o persoană la alta” susține Istvan Komporaly, director operațional Tours Pharma, partener exclusiv pentru România și Ungaria a Sirtex Europa, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Principala calitate a acestui dispozitiv este că oferă o alternativă terapeutică personalizată.

„Tratamentul este personalizat. Fiecare pacient va necesita o doză diferită care depinde nu doar de mărimea tumorii, ci de starea generală a pacientului”, mai spune Istvan Komporaly, director operațional Tours Pharma, partener exclusiv pentru România și Ungaria a Sirtex Europa, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.