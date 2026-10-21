Aproximativ 4.000 de români, pe lista de așteptare pentru transplantul de organe VIDEO

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În lipsa unor donatori eligibili, persoanele care au nevoie de operații de transplant sunt puse pe liste de așteptare. Agenția Națională de Transplant susține că aproximativ 4.000 de români au nevoie de o astfel de intervenție pentru a supraviețui.

„Sunt câteva mii de oameni pe listele de așteptare. Aproximativ 4.000… Cifrele sunt stabile, asta înseamnă că noi reușim să transplantăm cam ce este pe listă. Anual, se înscriu aproximativ 150 de oameni și tot atâția, din păcate, decedează. Necesarul României ar fi de 300 – 400 de donatori pe an, dar suntem departe de acest punct. Totul pentru a începe să scădem listele de așteptare”, a explicat dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Lista s-ar putea diminua dacă numărul donatorilor ar fi mai mare. Deși există situații în care pot fi identificați donatori, de cele mai multe ori organele nu pot fi prelevate din cauza refuzului familiilor de a-și da acceptul în acest sens.

„Instruirea personalului este importantă. Dar anual descoperim 200 de persoane eligibile pentru transplant. Din păcate, jumătate dintre acestea refuză să-și dea acceptul în vederea transplantului”, mai spune dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Exclusiv, Video
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