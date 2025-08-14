Argentina: Fentanil contaminat cu bacterii. 87 de pacienți au murit

Autoritățile judiciare din Argentina anchetează moartea a 87 de pacienți din mai multe spitale ale țării sud-americane, după ce le-a fost administrat fentanil contaminat cu o bacterie, potrivit AFP.

Administrația Națională a Medicamentelor, Alimentelor și Tehnologiilor Medicale din Argentina a sesizat organele judiciare, după ce analizele efectuate în cadrul unui spital au evidențiat prezența bacteriilor Klebsiella pneumonie și Ralstonia pickettii în fentanilul administrat pacienților.

Cele 87 de decese au fost înregistrate în provinciile Buenos Aires, Santa Fe, Formosa și Cordoba, potrivit judecătorului Ernsto Kreplak, responsabil de caz, pentru ziarul La Nacion.

Situația a generat și proteste din partea rudelor pacienților decedați care au pichetat înf fața Spitalului Italian din La Plata, aflat la 60 de kilometri de Buenos Aires.

Datele din ancheta deschisă în Argentina arată faptul că numărul victimelor ar putea crește, pe măsură ce vor fi analizate tot mai multe probe în legătură cu acest caz.