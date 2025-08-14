Argentina: Fentanil contaminat cu bacterii. 87 de pacienți au murit

FacebookEmailWhatsApp

Autoritățile judiciare din Argentina anchetează moartea a 87 de pacienți din mai multe spitale ale țării sud-americane, după ce le-a fost administrat fentanil contaminat cu o bacterie, potrivit AFP.

Administrația Națională a Medicamentelor, Alimentelor și Tehnologiilor Medicale din Argentina a sesizat organele judiciare, după ce analizele efectuate în cadrul unui spital au evidențiat prezența bacteriilor Klebsiella pneumonie și Ralstonia pickettii în fentanilul administrat pacienților.

Cele 87 de decese au fost înregistrate în provinciile Buenos Aires, Santa Fe, Formosa și Cordoba, potrivit judecătorului Ernsto Kreplak, responsabil de caz, pentru ziarul La Nacion.

Situația a generat și proteste din partea rudelor pacienților decedați care au pichetat înf fața Spitalului Italian din La Plata, aflat la 60 de kilometri de Buenos Aires.

Datele din ancheta deschisă în Argentina arată faptul că numărul victimelor ar putea crește, pe măsură ce vor fi analizate tot mai multe probe în legătură cu acest caz.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum scazi glicemia și previi diabetul zaharat cu aceste băuturi?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro