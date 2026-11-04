Înălțimea naturală a feței, afectată de problemele dentare. Sfaturile medicului Lorelei Nassar

Tocirea dinților poate avea un impact semnificativ asupra fizionomiei noastre. Acest fenomen poate provoca prăbușirea etajului inferior facial. Tocmai de aceea, medicii apelează la proceduri de înălțare ocluzală.

„În decursul timpului, după o anumită vârstă, dinții, din cauza masticației sau a bruxismului, dimensiunea lor se poate reduce. Și această scurtarea dinților, prin tocire practic, se traduce prin micșorarea până la prăbușirea etajului inferior facial. Iar această micșorare se observă vizibil”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Astfel de probleme sunt mult mai accentuate în momentul în care pacienții se confruntă cu lipsa dinților.

„Această problemă este mai vizibilă în momentul în care apare edentația de pe o arcadă”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.