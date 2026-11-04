Ce spun testele genetice despre transmiterea ereditară a cancerului. Medic: Este doar o probabilitate, nu un diagnostic cert VIDEO

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Persoanele care au avut în familie membri diagnosticați cu boli oncologice pot efectua teste genetice pentru a descoperi dacă sunt purtătoare ale genelor care au declanșat boala. Specialiștii susțin că testele genetice pot depista aceste gene, dar chiar dacă rezultatul este unul pozitiv el nu reprezintă un diagnostic cert.

 

„Când discutăm despre genele care pot indica apariția unui cancer ereditar nu ne referim la un diagnostic de certitudine. Este o probabilitate mai mare decât a populației generale”, a explicat dr. Onda Călugăru, medic specialist genetică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Singurul risc pe care medicii îl iau în calcul este legat de transmiterea următoarelor generații a acelorași gene care pot declanșa cancerul.

„Deci, un rezultat genetic pozitiv pentru aceste variante patogene nu reprezintă o situație certă că boala va apărea. Putem să discutăm despre purtători sănătoși, dar, mai departe, cu risc de a transmite genele în descendenți”, mai spune dr. Onda Călugăru, medic specialist genetică, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Categorii: Știri, Video
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