Articulațiile cele mai expuse la probleme.  Ce putem face când încep să doară VIDEO

Durerile la nivelul articulațiilor nu sunt întâmplătoare. De cele mai multe ori, reprezintă semnul unor probleme așa cum sunt artrozele. Medicii au stabilit care sunt articulațiile cele mai expuse riscului de apariție a artrozelor.

Dacă în urmă cu 15 ani articulațiile șoldului erau cele mai expuse la probleme, astăzi situați s-a schimbat, iar articulațiile genunchiului au o predispoziție ridicată pentru atroze.

Articulațiile cele mai expuse la probleme

Medicii susțin faptul că ritmul alert pe care-l avem și care ne obligă să stăm cât mai mult în picioare reprezintă un risc pentru sănătatea articulațiilor genunchilor noștri. De aici și riscul de a face artroză.

„Până acum 15 ani, dacă vorbim de cazurile mai grave unde se și opera, predominau articulațiile șoldului. În ultimul timp, cred că predomină articulația genunchiului. Mai apar și probleme la umăr, coate sau glezne” a precizat dr. Vasile Druță, medic prima ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Traumatismele, factor de risc pentru artroze

O altă cauză semnificativă pentru apariția artrozelor sunt traumatismele. Fie că vorbim despre genunchi sau șold, traumatismele ne pot trimite în sala de operație.

„Traumatismele duc mai departe la apariția unei afecțiuni a articulației. Trebuie să fim atenți la accidente” mai spune dr. Vasile Druță, medic prima ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu