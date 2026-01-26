Asociațiile de pacienți s-au întâlnit cu ministrul Sănătății. S-au căutat soluții pentru bolnavi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut luni o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, el arătând că au căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. Când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru şi decizii asumate, a mai spus Rogobete.

”Am avut astăzi o întâlnire aplicată cu asociaţiile de pacienţi. Un dialog necesar, ancorat în realităţile din sistem şi în experienţa directă a celor care îl folosesc zi de zi. Am căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. Un exemplu concret este spitalizarea de zi pentru pacienţii cu diabet, utilizată doar pentru ridicarea consumabilelor pentru pompe şi senzori de insulină. Oameni care vin cu bilet de trimitere, sunt internaţi pentru o zi şi petrec ore întregi pe holurile spitalelor pentru o procedură strict administrativă”, scrie ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Ministrul Alexandru Rogobete precizează că asta nu înseamnă îngrijire medicală, ci înseamnă birocraţie care consumă timp, energie şi încredere.

”Soluţia este logică şi simplă: eliberarea senzorilor şi a consumabilelor în circuit deschis, cu intervenţia medicului acolo unde actul medical o cere”, afirmă ministrul.