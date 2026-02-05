Audit și Corpul de Control la Spitalul Militar Central

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut publice informații cu privire la două misiuni de audit ce vizează Spitalul Militar Central, dar și Clubul Sportiv al Armatei.

„”Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua. Am început să primesc informaţii sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva. Atunci când voi primi raportul final, vă voi anunţa măsurile luate şi care sunt consecinţele pentru cei care greşesc. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, însă e, cred eu, o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituţii, ca acolo unde se identifică o greşeală să descoperim mecanismul prin care s-a permis a se ajunge la această greşeală şi să fie eliminat” susține Radu Miruță, ministrul Apărării.