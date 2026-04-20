Avertismentul medicului Tudor Ciuhodaru: Vine sezonul căpușelor

Zeci de pacienți au ajuns la urgențe din cauza căpușelor, iar medicul Tudor Ciuhodaru avertizează cu privire la pericolul pentru sănătate pe care-l provoacă aceste insecte.

„Vine zezonul căpuşelor. Zeci de pacienţi au ajuns deja la urgenţe” susține medicul Tudor Ciuhodaru.

Medicul atrage atenția că starea de sănătate a pacienților se poate deteriora în câteva zile de la mușcătură.

„Fără tratament infecţia poate progresa spre paralizie facială, tulburări cardiace şi afecţiuni articulare cronice. Examinaţi întotdeauna copiii la întoarcerea de la locurile de joacă! Apariţia oricărui simptom după muşcătură necesită evaluare medicală rapidă” mai spune Tudor Ciuhodaru.

Recomandări pentru a evita agravarea stării de sănătate

1. Reţineţi data la care a fost extrasă căpuşa.

2. Urmăriţi apariţia oricăror simptome ,,curioase” atât la nivelul muşcăturii cât şi generale precum cele pseudogripale: febră, dureri de cap, dureri în gât, ganglioni inflamaţi, oboseală marcată şi dureri musculare.

3. Reţineţi că simptomatologia bolii Lyme este polimorfă şi realizează tablourile clinice a peste 200 de afecţiuni.

4. Mai puţin de 30% dintre bolnavii de Lyme după muşcătura de căpuşă îşi mai amintesc de această muşcătură datorită dimensiunilor mici şi secreţiei anestezice).

5. Boala Lyme poate fi recunoscută uşor în primul stadiu. Eritemul apare în câteva zile (între 3 şi 30 de zile) la nivelul pielii, centrat de locul de ataşare a căpuşei. Este roşiatic, rotund şi are dimensiuni variabile. În timp acesta se extinde centrifug mărindu-şi suprafaţa şi are adesea un aspect caracteristic de semn de tras la ţintă: un punct roşu central înconjurat de o zonă de piele curată ce este şi ea înconjurată de o zonă roşie. În majoritatea cazurilor eritemul nu produce prurit sau durere dar este cald la atingere. Chiar fără tratament eritemul migrator dispare în câteva săptămâni.