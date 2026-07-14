Avortul spontan și cauzele care-l provoacă VIDEO

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Avortul spontan reprezintă pierderea unei sarcini înainte de încheierea primului trimestru. De cele mai multe ori, el apare din cauza problemelor pe care le are embrionul. Sunt însă și anumiți factori care pot genera apariția avortului spontan.

„90% dintre cazurile de avort spontan, de oprire a sarcinii în primul trimestru de sarcină, au legătură cu embrionul, de cât de sănătos este. Dar 10% țin de mediul nefavorabil a cavității uterine. Pot fi cauze imunologice sau infecțioase” susține dr. Mihaela Junghina, medic specialist obstetrică-ginecologie, specializare în infertilitate – Fertility Institute – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, comportamente vicioase precum consumul de alcool sau droguri pot genera un avort spontan.

„Alcoolul sau drogurile recreaționale pot provoca la rândul lor avortul spontan” susține dr. Mihaela Junghina, medic specialist obstetrică-ginecologie, specializare în infertilitate – Fertility Institute – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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