Bullyingul în rândul elevilor cu cerințe educaționale speciale, tot mai prezent în școli. Ce este de făcut? VIDEO

Elevii cu cerințe educaționale speciale nu se bucură de foarte multă susținere din partea școlii și a colegilor de clasă. Ei sunt, de cele mai multe ori, victime ale fenomenului de bullying. Pentru a-l stopa există multe aspecte ce trebuie luate în calcul.

„Mesajul pe care trebuie să-l transmitem este că nu din vina copilului apar aceste situații de bullying. Trebuie să învețe să spună când apar astfel de situații, să pună stop și că nu se simte ok într-o astfel de situație” susține MIHAELA ANDRUȘCA, profesor itinerant și de sprijin CMBRAE – Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Psiho-Educațional, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Mai mult, este nevoie de o colaborare strânsă între școală și familie.

„Este importantă colaborarea între toți factorii implicați. Profesorii trebuie să creeze un mediu inclusiv cu elevii cu nevoi speciale. Mai poate interveni și consilierul școlar care poate face activități de incluziune, că suntem diferiți dar valoroși fiecare” susține MIHAELA ANDRUȘCA, profesor itinerant și de sprijin CMBRAE – Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Psiho-Educațional, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.