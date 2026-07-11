Noua generație de droguri, pericol pentru sănătatea tinerilor VIDEO

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Vânzarea ilicită de droguri ține pasul cu dezvoltarea societății. Astăzi, se vând alte tipuri de droguri precum cele de acum 10 ani de exemplu. Iar acest aspect crește și mai mult riscurile pentru sănătatea consumatorilor.

Mai mult, medicii atrag atenția că aceste droguri noi creează o dependență mult mai mare și care se instalează mult mai repede.

„Din practica și testările făcute aș spune că substanțele noi, psihoactive, domină piața de consum. Domină, de asemenea, adicțiile, ceea ce este foarte grav, pentru că sunt substanțe despre care datele medicale sunt puține și posibilitățile terapeutice sunt limitate prin necunoașterea substanțelor”, susține dr. GABRIEL GORUN – medic primar medicină legală, INML ”Mina Minovici” , invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, dacă în trecut mortalitatea asociată consumului de droguri viza doar categoria substanțelor opiacee, astăzi spectrul substanțelor interzise care provoacă deces a crescut semnificativ.

„Totodată, se observă și o schimbare de spectru de mortalitate. Dacă România permanent a fost o țară care a raportat o mortalitate de 70, 80, uneori chiar și 95% exclusiv din opiacee, în momentul de față spectrul substanțelor care determină decesul este foarte larg” mai spune dr. GABRIEL GORUN – medic primar medicină legală, INML ”Mina Minovici” , invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

 

Categorii: Știri, Video
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