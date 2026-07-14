Ce trebuie să facem pentru a evita accidentarea articulațiilor în vacanță VIDEO

Foarte mulți oameni își petrec vacanța făcând mișcare. Mișcarea este bună, însă poate fi și dăunătoare mai ales dacă nu efectuăm corect exercițiile. Mai mult, este necesar să ne antrenăm înainte de începerea vacanței pentru a nu avea de suferit articulațiile.

„Să ne închipui că tendoanele noastre seamănă cu niște elastice și dacă un an întreg sau jumătate de an nu le-am solicitat deloc, nu le-am elasticizat, ele au devenit mai rigide. Și atunci, supunerea lor la un efort exagerat și brusc poate provoca inflamații sau rupturi de tendoane. Când mușchii nu sunt obișnuiți cu efortul, ei nu reacționează la comenzi atât de bine. Și astfel apar accidentări” susține dr. Mihai Râșcu, medic primar ortopedie – traumatologie sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii recomandă ca înainte de a pleca în vacanță să facem mișcare pentru a ne antrena organismul.

„E bine ca înainte de a merge în concediu de vară să facem puțină mișcare. Să mergem pur și simplu sau să mergem cu bicicleta. Exerciții ușor de făcut” susține dr. Mihai Râșcu, medic primar ortopedie – traumatologie sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.