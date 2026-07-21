Azilele din Bihor: Ministrul interimar al Muncii anunță decesul altor două persoane

Alte două persoane dintre cele descoperite în azilele care funcționau ilegal în județul Bihor au decedat. Totodată, un bărbat a fugit dintr-un centru din Bihor, iar o altă persoană a fost preluată de o nepoată.

Dragoş Pîslaru a transmis, marţi seară, o actualizare a situaţiei celor 409 persoane găsite în azilele ilegale din Bihor, după centralizarea datelor celor 79 de vizite pe teren ale inspectorilor sociali.

“Astfel, din totalul de 409 persoane relocate, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 judeţe, 15 au fost internate în unităţi medicale pentru îngrijirile de care au nevoie, iar trei au decedat (doi dintre cei 15 internaţi, respectiv persoana din Mureş despre care am comunicat în urmă cu două săptămâni)”, a transmis Dragoş Pîslaru.

UPDATE – Una dintre persoanele din azilele ilegale din Bihor a murit / Cine este / Alte 15 persoane sunt în spitale / Niciun aparţinător nu şi-a exprimat intenţia de a prelua vreuna dintre cele 409 persoane care au fost găsite / Declaraţia ministrului

Ministrul interimar al Muncii precizează că din cele 394 persoane cazate iniţial în servicii sociale, 5 au fost internate ulterior în spital.

“Un beneficiar (45 ani) din Centrul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Horia din Bihor a fugit din centru, iar Poliţia a fost înştiinţată şi este în căutarea sa”, anunţă Dragoş Pîslaru.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, un alt beneficiar, în vârstă de 62 de ani, aflat la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni din judeţul Botoşani, a fost reintegrat în familie, fiind preluat de nepoata sa, la solicitarea acesteia.