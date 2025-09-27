Bacteriile rezistente la medicamente, o provocare pentru medicii din SUA

În timp ce spitalele din România se luptă să facă față infecțiilor nosocomiale, în Statele Unite ale Americii, provocarea pentru sistemul de sănătate o reprezintă infecțiile provocate de bacteriile rezistente la medicamente.

Într-un articol publicat de Euronews se arată că rata infecțiilor generate de bacteriile rezistente la medicamente a crescut cu aproape 70% între 2019 și 2023, potrivit unui raport oficial al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Ceea ce transformă acești germeni în microoganisme dificil de tratat este gena NDM, iar datele arată că doar două antibiotice s-au dovedit până acum eficiente împotriva lor. Medicamentele sunt însă scumpe și se administrează doar intravenos, se arată în raportul CDC.

Deși erau consierdare rare, bacteriile care conțin această genă provoacă tot mai multe infecții în majoritatea zonelor din Statele Unite ale Americii, țară care are un sistem medical mult mai bine pus la punct.

„Creșterea bacteriilor NDM în SUA este îngrijorătoare” a transmis, pentru sursa citată, David Weiss, cercetător în boli infecțioase în cadrul Universității Emory.

Creșterea cazurilor de infecții provocate de bacteriile rezistente la medicamente ar putea avea drept cauză prezența în comunități a unor purtători nediagnosticați. Această rezistență este dată de capacitatea bacteriilor de a învinge tratamentele create pentru a le ucide. Mai mult, un alt factor este utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor, fie prin întreruperea tratamentului, fie prin prescrierea inutilă.

„În timpul pandemiei a existat o creștere pe scară largă a utilizării antibioticelor, iar asta poate genera creșterea rezistenței la medicamente” subliniază dr. Janson Burnham, cercetător în cadrul Universității Washington.

Unele dintre aceste bacterii pot crea rezistență chiar și la carbapeneme, clasă de antibiotice considerate a fi o soluție de ultimă instanță pentru tratarea infecțiilor grave.

La fel cum se întâmplă în România cu fenomenul neraportării infecțiilor nosocomiale, și în Statele Unite ale Americii reprezentanții autorităților sanitare din multe state evită să raporteze oficial cazurile de infecții provocate de bacteriile rezistente la medicamente. Mai mult, multe spitale din SUA nu dispun de infrastructura necesară pentru efectuarea testelor pentru a detecta rexzistența genetică a acestor germeni.