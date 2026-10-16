Băile fierbinți, reconfortante pentru creier, dar neprietenoase cu pielea VIDEO

După o zi agitată la birou, mulți dintre noi apelăm la băile fierbinți pentru a ne relaxa. Chiar dacă acest obicei ne ajută psihicul, în realitate el nu este prietenos cu pielea. Medici recomandă să nu apelăm prea des la acest truc dacă dorim să ne relaxăm, pentru că pielea ar putea avea de suferit.

„Probabil ați sesizată că pielea ne avertizează. Observăm că se deshidratează mai ușor. De aceea trebuie să folosim creme puțin mai grase, să ne focusăm pe hidratare. Când vine vorba despre pielea corpului, trebuie să evităm băile fierbinți să ne protejăm de vânt și de frig, odată cu sosirea iernii. Putem purta mănuși și fular pentru apărarea tegumentelor”, a explicat dr. Cristina Safta, medic dermatolog în clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Pentru a evita problemele provocate de apa prea fierbinte, recomandarea specialiștilor este de a utiliza o cremă hidratantă imediat după ce am ieșit de la duș.

„Dușurile fierbinți sunt reconfortante. Dar nu trebuie să devină un obicei. Mai mult, după fiecare baie mai fierbinte, pe pielea încă umedă, să punem o cremă hidratantă”, mai spune dr. Cristina Safta, medic dermatolog în clinicile Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.