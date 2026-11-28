Vocea, spun specialiștii, este ca o amprentă a personalității noastre. Vocea poate spune multe despre starea noastră de spirit și despre temperamentul pe care îl avem. Este suficient să rostim câteva cuvinte pentru a le arăta celor din jur ce fel de trăiri avem.

Vocea și puterea ei psihologică

Vocea este ca un fel de oglindă care evidențiază trăirile interioare. Starea de spirit a unei persoane poate fi recunoscută prin vocea pe care o are.

Chiar dacă timpul ne schimbă, timbrul vocal rămâne același și ne definește.

„Vocea reflectă starea noastră de spirit și vocea ne face unici. Recunoști foarte adesea omul după cum îi sună vocea. Eu am trăit experiențe personale în care oamenii m-au recunoscut doar după voce”, susține dr. Silvia Samuilă, medic primar ORL, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Sentimente exprimate prin voce

Datorită vocii putem să ne arătăm sentimentele pe care le avem într-o anumită situație sau ipostază.

„Vocea poate exprima furia, bucuria, emoția puternică. Adeseori rămânem fără voce dacă suntem extrem de supărați, dacă ne speriem… Vocea ne reprezintă și ne reprezintă trăirile”, mai spune dr. Silvia Samuilă, medic primar ORL, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.