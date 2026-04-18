Bărbatul care a avariat instalația de oxigen a Spitalului „Sf. Pantelimon”, arestat

Un bărbat de 65 de ani care a sustras componente din instalația de oxigen a Spitalului „Sf. Pantelimon” a fost arestat preventiv. Bunurile furate au fost descoperite la un centru de colectare a fierului vechi.

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti nu a funcţionat, joi seară, din cauza unei defecţiuni tehnice. O persoană necunoscută a escaladat gardul, a distrus compenente ale instalaţiei şi a sustras o ţeavă şi un robinet. La unitatea medicală a fost trimisă o autospecială ISU cu rezerve de oxigen, dar defecţiunea a fost remediată, pacienţii neavând de suferit.

”La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei.

Acolo s-au deplasat şi echipaje de pompieri, care au acţionat pentru închiderea robineţilor rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

”În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului”, anunţa Poliţia.