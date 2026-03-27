Bebeluș mort, descoperit în județul Vrancea

Un bebeluș de aproximativ o lună și jumătate a fost descoperit într-o localitate din Vrancea, serviciile de urgență fiind sesizate chiar de mama copilului. Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut salva copilul.

„’În cursul dimineții, mama a sunat la 112 pentru a sesiza faptul că bebelușul său nu mai respiră. La fața locului a fost trimis un echipaj de la substația Adjud, care a identificat un bebeluș de aproximativ o lună, fără funcții vitale. Colegii de pe ambulanță nu au mai putut interveni, nu s-a mai putut iniția protocolul de resuscitare, pentru că deja erau instalate semne clare de moarte” potrivit SAJ Vrancea, citat de Agerpres.

SAJ Vrancea atrage atenția cu privire la cazurile de stop cardio-respirator înregistrat în rândul copiilor, în ultima perioadă la nivelul județului fiind înregistrate alte două cazuri similare. Aceștia recomandă părinților respectarea unor măsuri preventive, precum poziționarea copilului la somn pe spate, evitarea dormitului în același pat cu sugarul și supravegherea atentă a acestuia, inclusiv după alăptare.