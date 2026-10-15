Beneficiile alăptării pentru organismul mamei VIDEO

Alăptarea are numeroase beneficii chiar și pentru mamele care au adus pe lume un copil. În primul rând, vorbim despre beneficiile emoționale. Alăptarea ajută la crearea unei legături mai puternice între mamă și copilul ei. Apoi, vorbim și despre o îmbunătățire a rezistenței organismului femeilor în fața bolilor.

„Pentru mame, alăptatul e important pentru că le ajută să revină mai repede la formele de dinaintea nașterii. Apoi, partea legată de cum se simte mama după naștere este iar importantă. Alăptarea ajută la crearea unui atașament al mamei față de copil. Alăptarea o ajută să fie mai relaxată”, a explicat spune dr. Mihaela Niță, medic primar pediatru, consultat în alăptare, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Studiile de specialitate au arătat că prin alăptare riscul ca mamele să dezvolte cancere genitale sau de sân se reduce.

„În afară de partea mentală, avem și beneficiile concrete legate de cancerele genitale și cel de sân. Dacă mamele ar alăpta, riscul acestor boli oncologice scade cu un procent astfel încât adunând alăptarea de la un copil la altul, riscurile scad semnificativ”, mai spune spune dr. Mihaela Niță, medic primar pediatru, consultat în alăptare, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.