Când apare eșecul în urma tratamentului cu implanturi dentare. Explicațiile medicului Lorelei Nassar

Tratamentul cu implanturi dentare poate înregistra eșec în cazul unor pacienți. Într-o astfel de situație nu este vorba despre biocompatibilate, adică implantul nu este respins de organism, ci eșecul terapeutic apare din alte cauze care nu au legătură cu materialul din care implantul este conceput.

„Acest eșec nu reprezintă respingerea implantului de către organism, ci înseamnă lipsa de integrare, lipsa de uniune între implant și osul pacientului respectiv. Poate surveni din multe motive”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

De multe ori, eșecul terapeutic poate să apară din cauza unor afecțiuni cronice.

„O categorie din aceste motive sunt legate de cauze biologice ce pot fi reprezentate prin multe subcapitole. Fie boli cronice, fie obiceiuri nocive precum fumatul sau bruxismul. Fie lipsa de complianță și în oricare din aceste subcapitole sunt nenumărate exemple”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.