Medicul Lorelei Nassar, despre biocompatibilitatea implanturilor dentare: Sunt sigure și eficiente VIDEO 

Mulți oameni se gândesc la faptul că organismul lor nu va accepta un implant dentar. Este un aspect total neadevărat. Implanturile sunt construite din materiale total biocompatibile. Respectiv, din titan și din zirconiu. Această biocompatibilitate la asta se referă, la calitatea acestor metale de a fi prietenoase cu corpul uman.

„Foarte mulți oameni care au nevoie de reabilitări dentare prin implanturi refuză tratamentul, crezând că organismul le va respinge. Medicul Lorelei Nassar susține însă că materialele din care sunt fabricate au un nivel crescut de biocompatibilitate”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Implanturile dentare au fost descoperite de un medic ortoped. Acesta a observat faptul că protezele ortopedice, din titan, sunt acceptate de organism. Mai departe, el a propus utilizarea titanului și pentru reabilitările dentare.

„Să uităm că implanturile dentare au fost inventate de un ortoped. El a descoperit biocompatibilitatea lor observând comportamentul tijelor, a plăcuțelor de imobilizare osoasă din titan”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.