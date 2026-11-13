Diferența dintre hernie și eventrație. Explicațiile specialiștilor VIDEO

Atât hernia cât și eventrația reprezintă o perforație la nivelul învelișului care protejează cavitatea abdominală și organele din abdomen. Hernia apare atunci când vorbim despre factori mecanici care provoacă ruptura, iar eventrația apare ca urmare a unei intervenții chirurgicale.

„Organele din cavitatea abdominală sunt învelite în niște straturi, un înveliș muscular care oferă protecție. La nivelul acestui înveliș muscular avem niște zone slabe cu care ne naștem și acestea se lărgesc, ceea ce înseamnă că în zona respectivă nu mai avem stratul acesta, iar organele din abdomen ies în afară și se vede și se simte o umflătură. Aceasta este hernia”, susține dr. RUBIN MUNTEANU, medic primar chirurgie generală, Spitalul Memorial Băneasa, acreditat internațional Surgeon of Excellence, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Eventrația apare, de cele mai multe ori, în urma unei intervenții chirurgicale realizată la nivel abdominal.

„Eventrația sau hernia incizională este o zonă slabă la nivelul acestui înveliș muscular, dar care a apărut în urma unui traumatism. Evident, fiind o zonă mai slabă, mușchiul se îndepărtează și apare un defect la nivelul peretelui. Iar organele din abdomen ies către în afară sub piele. Aceasta este eventrația”, mai spune dr. RUBIN MUNTEANU, medic primar chirurgie generală, Spitalul Memorial Băneasa, acreditat internațional Surgeon of Excellence, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.