Beneficiile chirurgiei robotice, explicate de medicul Decebal Fodor VIDEO

Medicul chirurg Decebal Fodor este unul dintre specialiștii români care utilizează roboții chirurgicali pentru efectuarea operațiilor. Medicul susține că robotul chirurgical oferă beneficii atât doctorilor care îl utilizează, cât și pacienților.

„De la operație la operație văd că am îmbunătățit ceva. Același rezultat îl am cu mai puține mișcări. Timpul operator parcă se scurtează, sângerarea este mult mai mică”, susține dr. Decebal Fodor, medic chirurg, Doctor în Științe Medicale, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru pacienți, beneficiile constau, în primul rând, în scurtarea timpului de recuperare. De asemenea, durerile postoperatorii își diminuează intensitatea.

„Am avut pacienți operați laparoscopic și, ulterior, robotic. Ei se așteptau să aibă durerile pe care le-au avut înainte și toți mi-au spus că nu se compară cu operația precedentă, care a fost mai puțin complexă”, mai spune dr. Decebal Fodor, medic chirurg, Doctor în Științe Medicale, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.