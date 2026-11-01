Beneficiile chirurgiei robotice în tratamentul afecțiunilor ginecologice VIDEO

Roboții chirurgicali sunt tot mai des utilizați în cazul afecțiunilor pentru care se impune un tratament chirurgical. Chiar și afecțiunile ginecologice pot fi tratate astăzi cu ajutorul acestui dispozitiv medical performant.

„În ultimii 5, 10 ani, protocoalele de tratament în cazul multor afecțiuni ginecologice s-au schimbat, dar chirurgia rămâne una dintre principalele metode de tratament ale bolilor ginecologice. Robotul chirurgical aduce și în ginecologie, la fel ca în toate ramurile chirurgicale, beneficii importante. Cu ajutorul lui putem realiza intervenții care, în trecut, nu puteau fi realizate minim invaziv. Preciza mișcărilor vine, pe de o parte, din vizualizarea 3D câmpului operator. Iar asta oferă multe beneficii medicului”, susține dr. ANCA MANTA, medic specialist obstetrică – ginecologie, medic primar chirurgie generală, cu competențe în chirurgie robotică, Sp. Euroclinic, Reteaua de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Marele avantaj constă însă în faptul că robotul chirurgical ajută medicul să poată interveni în spațiile mici ale câmpului operator.

„În cazul chirurgiei robotice, mișcarea pensei este mult mai bună și astfel se pot realiza intervenții în spații mici, așa cum este zona pelviană , mai spune dr. ANCA MANTA, medic specialist obstetrică – ginecologie, medic primar chirurgie generală, cu competențe în chirurgie robotică, Sp. Euroclinic, Reteaua de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Eugenia Foarfecă.