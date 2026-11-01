Impactul psihologic al kilogramelor în plus. Ce spun medicii VIDEO

Dincolo de problemele metabolice, obezitatea are un impact negativ asupra psihicului. Medicii care efectuează proceduri de chirurgie bariatrică susțin că mulți dintre pacienții care apelează la aceste proceduri au o stimă de sine scăzute. Aceștia se simt vinovați de faptul că nu au reușit să scape de kilogramele în exces prin alte mijloace.

„Cel mai greșit este atunci când pacienții au sentimentul de vinovăție, prin faptul că au încercat majoritatea foarte mult timp să slăbească. Se simt vinovați că au făcut alegeri alimentare greșite. Într-adevăr alegerile greșit contează, dar la asta se adaugă și biologia. Oricât de multă voință am avea, nu o putem combate mereu”, susține dr. GHEORGHIȚĂ DANIEL, medic specialist chirurgie bariatrică, la Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Managementul obezității implică o conduită terapeutică ce se întinde pe o perioadă îndelungată. Mai mult, în lupta cu kilogramele excesive sunt angrenați mai mulți specialiști.

„Obezitatea este considerată de OMS o boală cronică, cu tratament pe termen lung. Este o muncă pe care trebuie să o depunem zilnic și pe o perioadă îndelungată”, mai spune dr. GHEORGHIȚĂ DANIEL, medic specialist chirurgie bariatrică, la Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.