Cum integrează clinicile medicale inteligența artificială în programul de consultații VIDEO

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Softurile de inteligență artificială sunt utilizate și în medicină. Clinica HONG LONG Clinic a antrenat propriul asistent virtual astfel încât informațiile oferite să fie adevărate și să răspundă nevoilor pacienților.

„Într-adevăr, inteligența artificială poate da răspunsuri eronate sau generice. Noi, la HONG LONG Clinic, antrenăm propria noastră inteligență artificială pe baza studiilor clinice, pe baza tratatelor de acupunctură, pe baza experienței noastre din clinică. Noi avem un asistent inteligent  pentru medicii clinicii și un asistent inteligent pentru pacienți. Asistentul inteligent al medicilor, nu este un AI generic, ci unul antrenat de noi”, susține FLORIAN MINCU, fondator HONG LONG CLINIC, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

De asemenea, reprezentanții clinicii au creat o aplicație prin care pacienții pot oferi feedback după fiecare consultație.

„Tocmai am lansat aplicația clinicii noastre, ea este disponibilă pacienților. Ajută pacienții cu privire la programări și detalii despre consultații, dar și prin faptul că pacienții pot lăsa feedback despre consultații”, mai spune FLORIAN MINCU, fondator HONG LONG CLINIC, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Categorii: Știri
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