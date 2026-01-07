Beneficiile controalelor stomatologice la început de an VIDEO

Controalele stomatologice la început de an aduc multe beneficii pacienților, pentru că problemele pot fi descoperite și tratate la timp, fără costuri prea mari. Amânarea controalelor poate complica problemele stomatologice.

Un exemplu de afecțiuni ce pot fi descoperite în fază incipientă sunt cariile. Cariile mici pot fi tratate repede, fără costuri ridicate.

„Un control stomatologic la început de an ne ajută să surprindem eventuale afecțiuni care se pot trata ușor cum ar fi niște carii care nu dor și care pot fi tratate într-o singură ședință. Este mult mai ieftin și mult mai rapid” susține dr. Ramona Hîrbu, medic specialist în stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În momentul în care dinții încep să doară, lucrurile se complică, iar costurile manoperelor stomatologice vor fi mult mai piperate. La fel se întâmplă și cu timpul, pentru că pacientul va fi chemat la cabinet de mai multe ori pentru ca problema să fie rezolvată în beneficiul lui.

„Din toate punctele de vedere e mai simplu de tratat ceva minor, decât dacă ajunge să doară. Atunci se lasă cu tratamente de canal, cu extracții…Cu probleme care costă mult și timp și bani” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist în stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.