Beneficiile implanturilor dentare. Explicațiile medicului Lorelei Nassar

Implanturile dentare au rolul de a îmbunătăți funcționalitatea cavității orale. Mai mult, implanturile previn apariția complicațiilor afecțiunilor dentare.

„Calitatea vieții cu ce ne ajută implanturile? De la simplu enunț al faptului că orice leziune din cavitatea orală se repercutează asupra întregului organism. Vasele mici de sânge din gingii se încarcă cu microbii din gură și îi duc mai departe în corp”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Cele mai expuse zone ale corpului la pericolul migrării microbilor din vasele de sânge ale gingiilor sunt inima, crierul și articulațiile.

„Zonele de predilecție unde se fixează acești microbi sunt articulațiile, endocardul și creierul uman” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.