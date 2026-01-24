Beneficiile magneziului explicate de medicul Raluca Ionescu Hrițcan: „Este mineralul de supraviețuire modernă”

În ziua de astăzi avem un stil de viață haotic din cauza căruia obosim mai mult ca niciodată. Din fericire, există un mineral care ne ajută să facem față stresului. Este vorba despre magneziu, iar compania Cosmo Pharm a creat un supliment alimentar special care al cărui ingredient principal este acest mineral.

„Dacă ne referim la magneziu aș spune că este mineralul de supraviețuire modernă. Ne ajută să rezistăm mai bine stresului și vieții haotice. Multă lume trăiește într-un stres continuu. Cortizolul care se produce din cauza stresului, epuizează resusele inimii, creierului, mușchilor. Atunci omul devine obosit” explică dr. Raluca Ionescu Hrițcan, medic specialist medicină generală și farmacist, invitată în cadru emisiunii „Doctor Medika”.

Suplimentele cu magneziu, beneficii

Medicii ne recomandă să luăm mai multe forme de magneziu, iar o soluție în acest sens sunt suplimentele alimentare pe bază de magneziu. Compania Cosmo Pharm a creat un astfel de supliment care conține 9 tipuri de magneziu.

„Magneziul ne ajută în astfel de situații și există mai multe forme. E bine să luăm mai multe forme, pentru că o singură formă într-o doză mare poate să aibă o tolernață digestivă greu de susținut. Și atunci trebuie să ne mai uităm și la forma lui, care să aibă o biodisponibilitate bună, cu absorbție eficientă” mai spune dr. Raluca Ionescu Hrițcan, medic specialist medicină generală și farmacist, invitată în cadru emisiunii „Doctor Medika”.