Beneficiile pentru confortul pacienților oferite de anestezia de contact VIDEO

Stomatologia decontată
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Anestezia de contact reprezintă un produs farmaceutic pe care medicii stomatologi îl utilizează pentru a spori confortul pacienților care au nevoie de tratamente stomatologice. Constă într-un gel care se aplică pe zona unde trebuie intervenit, ulterior medicul aplicând anestezia locală.

Anestezia de contact ajută pacientul să nu resimtă înțepătura provocată în urma administrării anesteziei locale.

„Anestezia de contact o folosim înainte de anestezia locală pentru a nu simți acea înțepătură. Acum și acele s-a schimbat. Nu este dureroasă, dar această anestezie de contact, care vine sub formă de gel, ajută ca nici măcar această înțepătură să nu mai fie simțită”, susține dr. Mădălina Szocs, chirurg BMF, Clinicile UNIDENT, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În schimb, anestezia locală se referă la acel tip de produs care se administrează în zona unde se efectuează tratamentul dentar.

„Anestezia locală se referă doar la zona tratată. Anestezia aceasta trece în 40 de minute, în funcție de modul în care este efectuată. Există anumite tipuri care pot avea efect mai îndelungat sau nu”, mai spune dr. Mădălina Szocs, chirurg BMF, Clinicile UNIDENT, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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