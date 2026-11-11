Beneficiile robotului chirurgical. Medic: Ne ajută să vedem mai bine câmpul operator VIDEO

Dezvoltarea tehnologică a permis crearea de aparate medicale care să-i ajute pe medici să acorde îngrijiri medicale pacienților mult mai eficient. Un astfel de echipament este și robotul chirurgical. Acționat doar de către chirurg, robotul oferă multe beneficii, cel mai important dintre ele fiind legat de faptul că poate expune mult mai bine câmpul operator.

„Chiar și primele laparoscoape ne ajutau prin mărirea imaginilor. Iar acesta este unul dintre marele avantaj al robotului chirurgical. Acum discutăm de chirurgie în spațiu 3D. Noi folosim un sistem cu vizualizare 3D imersată”, susține dr. MIHAI EFTIMIE, medic primar chirurgie generala, la Grupul Medical Nord, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Imaginile 3D captate de robotul chirurgical ajută medicul să observe mult mai bine zona în care operează, realizând tăieturi fine și precise.

„Imaginile 3D și mărite aduc un confort în disecțiile fine. Ești ca și cum ai opera, aproape de structurile mici și fine”, mai spune dr. MIHAI EFTIMIE, medic primar chirurgie generala, la Grupul Medical Nord, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.